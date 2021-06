Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Braziliei a învins categoric, 4-0, reprezentativa statului Peru, în a doua etapa a grupelor de la Copa America. Neymar a punctat o data, fiind și mai aproape de recordul de goluri marcate al lui Pele. Alex Sandro ('12), Neymar ('68), Ribeiro ('89) si Richarlison…

- Selectionata de fotbal a Braziliei a invins reprezentativa statului Peru cu scorul de 4-0, joi, la Rio de Janeiro, intr-un meci din Grupa B a campionatului Americii de Sud pe natiuni, Copa America, turneu pe care il gazduieste. Selecao a obtinut a doua sa victorie in competitie, dupa 3-0 cu Venezuela,…

- In urma golului marcat in victoria cu Venezuela, scor 3-0 in prima etapa a Copa America, Neymar este tot mai aproape de a deveni cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei. In prezent, vedeta PSG-ului are 67 de goluri, cu 10 mai puțin decat legendarul Pele. Cu cel puțin 6 meciuri ramase la…

- Echipa naționala de fotbal a Braziliei a inceput „en fanfare” turneul Copa America, pe care il gazduiește. „Selecao” a invins fara drept de apel reprezentativa Venezuelei, scor 3-0, intr-un meci disputat pe Estadio Nacional Mane Garrincha din orașul Brasilia.

- Selectionata Braziliei a invins cu scorul de 3-0 reprezentativa Venezuelei, in primul meci din cadrul turneului Copa America la fotbal, disputat duminica pe stadionul Mane Garrincha din Brasilia, cu portile inchise. Foto: (c) JOEDSON ALVES / EPA Selecao a deschis…

- Dupa multe controverse și mutari dintr-o țara in alta, Copa America 2021 a inceput duminica, noapte, cu meciul dintre Brazilia și Venezuela, scor 3-0. Disputat pe stadionului „Estadio Nacional de Brasilia”, fara spectatori, meciul a fost la discreția elevilor lui Tite, care au dominat partida, au marcat…

- Brazilia și-a pastrat și dupa meciul cu Ecuardor parcursul imaculat din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022. A fost 2-0, intr-un meci in care a marcat și Neymar. A fost nevoie de 65 de minute pentru ca selecționata „Carioca” sa gaseasca drumul spre gol. Angajat ideal de Neymar, Richarlison,…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, atacat dur dupa ce a acceptat sa organizeze Copa America, intr-o perioada critica, in pandemie. Situația din Brazilia e inca dramatica in pandemie. Peste 16 milioane de cazuri, a treia țara in lume, 460.000 de decese (a doua, dupa SUA). Și totuși, autoritațile…