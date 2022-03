Newsweek: Topul celor mai bune spitale din lume. România nu e în top De doi ani, spitalele din intreaga lume au fost nevoite sa faca fața valurilor succesive de Covid-19. Revista americana Newsweek a publicat tradiționalul clasament al spitalelor, la nivel global, The world’s best hospitals”. Din pacate, din țara noastra niciun spital nu și-a gasit loc in acest top, care include 2.200 de unitați medicale din 27 de țari. SUA este lider cu 33 de spitale, urmata de Germania cu 14, Italia și Franța cu cate 10, Coreea de Sud cu 8. Pe primele trei locuri se plaseaza Clinica Mayo-Rochester, Clinica Cleveland și Spitalul General Massahusetts, din Statele Unite. In ordine,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

