- The New York Times scrie despre modificarile la Codul Penal privind abuzul in serviciu, remarcand ca au fost contestate puternic, inclusiv de Comisia Europeana si ca ele afecteaza cazurile unor politicieni importanti, printre care si Liviu Dragnea. Autorul articolului, Kit Gillet, noteaza ca noile modificari…

- „Liviu Dragnea a fost și ramane principalul factor de stabilitate al guvernarii si al majoritații parlamentare. Ne exprimam suportul pentru menținerea sa in toate funcțiile politice deținute la varful partidului și la conducerea Camerei Deputaților din Parlament. Romania are nevoie de stabilitate, de…

- ''Decizia instantei de judecata in cazul presedintelui PSD ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influenta arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista deja o decizie a CCR ca trebuie modificat pentru a fi in…

- Propunerile de schimbare a Codului Administrativ facute in parlamentul de la Bucuresti nu sunt in conformitate cu angajamentele agreate anterior de guvernul Romaniei si, in cazul in care conditiile convenite nu sunt indeplinite, acest lucru constituie motiv de suspendare a platilor catre prioritatile…

- SUA și-au deschis ambasada de la Ierusalim, provocand un val de reacții internaționale! Aliații obișnuiți din Europa au criticat decizia lui Donald Trump de a muta ambasada de la Tel Aviv. Romania, prin vocea premierului Viorica Dancila și a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, e cel…

- "Domnul presedinte Iohannis a stiut ca dna prim-ministru merge in Israel, nu a aflat din presa. Deci a inceput sa spuna multe neadevaruri. (A stiut - n.r.)de la dna prim-ministru. Mie mi-a spus dna prim-ministru astazi (joi - n.r.) ca l-a informat pe presedintele Romaniei ca merge in Israel", a declarat…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.''El merge in Israel (n.r. - presedintele Camerei Deputatilor,…

