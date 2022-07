Neversea, la ziua 4! Ritmurile electrizante fac din nou scenele sa vibreze (GALERIE FOTO+VIDEO)

Cel mai mare festival de pe malul Marii Negre a ajuns la ziua a patra. Cu toate astea, distractia continua. Tinerii se pregatesc pentru o noua serie de concerte, pana la rasaritul soarelui. Vrajiti de muzica, lumini si culoare acestia promit sa se distreze si in ultima zi de festival.Neversea a adunat peste 67.000 de mii de spectatori in a doua noapte de distractie la malul marii. Don Diablo a mers in mijlocul fanilor cu un tricolor pe umeri. Artistii care vor face din ultima zi de festival, una ...