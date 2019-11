Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand s-a lansat, era o adolescenta cu codițe, un zambet mare și aparat dentar. Din 2014 și pana in prezent, Nicole Cherry s-a schimbat foarte mult și a lasat in urma fata copilaroasa care incanta cu piesa „Memories”.

- O mai ții minte pe celebra Mia din telenovela Rebelde? Anii au trecut, timpul și-a pus amprenta pe chipul ei, dar chiar și așa, Anahi a ramas aceeași femeie frumoasa, care le-a umplut sufletele de bucurie fanilor cu rolul interpretat intr-una dintre cele mai iubite telenovele din istorie.

- Oana Roman a incercat sa iși pastreze individualitate de-a lungul anilor, in ciuda criticilor și a oamenilor care ii cereau mereu sa fie intr-un fel sau altul. Vedeta are un stil deja consacrat și mereu și-a asumat faptul ca nu va avea dimensiunile unui model.

- Gheorghe Dinca a aruncat o „bomba” in cazul Caracal. Avocatul familiei Luizei Melencu, prezent la audieri, susține ca barbatul iși bate joc de procurori și incearca sa ii induca in eroare, iar in desfașurarea anchetei este nevoie de un psiholog.