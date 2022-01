​Netflix: Un thriller atât de tulburător că abonații emit avertizări pe mediile sociale &"Ce naiba&", a scris un spectator pe Twitter acum câteva zile, dupa ce tocmai vazuse filmul &"Mother (Mama)/Android&", unul din cele mai vizualizate pe platforma: &"Filmul asta m-a distrus ... înca plâng&", povestește BGR.



Filmul, un thriller SF în care joaca Chloe Grace Moretz ca viitoare mama și Algee Smith ca iubitul ei, este în topul global al lui Netflix de filme în limba engleza. Este de reținut &"topul global&", deoarece în SUA poate fi vazut doar de abonații la Hulu, care a achiziționat drepturile de distribuție în țara, nu și de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis saluta anuntul omologului francez, Emmanuel Macron, privind disponibilitatea Frantei de a participa cu trupe NATO pe teritoriul Romaniei. Je salue chaleureusement l’annonce du President @EmmanuelMacron sur la disponibilite de la France de participer a la presence militaire…

- Ministrul german al sanatații, Karl Lauterbach, a transmis pe Twitter, miercuri, ca a cumparat 5 milioane de doze de vaccin anti-COVID din Romania cu aprobarea UE, iar in țara noastra nu "era nevoie de vaccin", informeaza G4media."Ieri am cumparat 5 milioane de doze de vaccin BionTech din Romania cu…

- „Sunt profund intristat de moartea subita a lui David Sassoli. Am pierdut un prieten și un susținator puternic al #Romania și al unei Europe sociale. Condoleanțe celor dragi lui”, a scris Marcel Ciolacu intr-un mesaj postat pe contul de Twitter.I am deeply saddened by the sudden death of our @EP_President…

- Kylian Mbappe a reacționat pe Twitter dupa ce o fana de-a sa, care sufera de o maladie rara, a fost insultata pe rețelele de socializare ca urmare a faptului ca și-a aratat susținerea fața de starul francez. "Violenta comentariilor la adresa unei fetite este de neacceptat. Eu îti…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți dimineața, 11 ianuarie, intr-un mesaj pe Twitter, ca „moștenirea europeana” lasata de David Sassoli, care a murit la 65 de ani, „va dainui”. „Profund intristat de moartea brusca a lui David Sassoli, președintele Parlamentului European. A fost un prieten…

- Cel puțin 26 de manifestanți au fost uciși și alți 3.000 au fost reținuți de polițiștii din Kazahstan, a anunțat ministrul de interne, vineri dimineața. Bilanțul vine dupa sosirea trupelor ruse in Kazahstan, care au ca scop sa ajute forțele guvernamentale sa puna capat protestelor. De altfel, președintele…

- Ambasadorul David Saranga a subliniat ca paginile negre din istoria omenirii trebuie cunoscute de tinerii romani și integrate in sistemul educațional, tocmai pentru ca astfel de tragedii sa nu se mai repete. Prin introducerea disciplinei „Istoria Evreilor. Holocaustul”, in școli, elevii pot intelege…