- Actorii Ryan Gosling si Chris Evans vor juca in filmul de spionaj „The Gray Man”, productie Netflix in valoare de 200 de milioane de dolari, potrivit Deadline.Lungmetrajul va fi regizat de Joe si Anthony Russo, care au semnat intre altele „Avengers: Endgame”, si este bazat pe o serie de romane…

- Guvernul israelian a anuntat duminica lansarea unei prime linii de productie pentru fabricarea a doua milioane de masti pentru a se pregati pentru un „al doilea val” de imbolnaviri cu noul coronavirus, relateaza AFP.

- Actorul Adam Sandler va interpreta rolul principal in filmul „Hustle”, pe care il va produce impreuna cu LeBron James pentru Netflix, informeaza Variety.Potrivit unor surse, lungmetrajul va fi regizat de Jeremiah Zagar („We the Animals”). Adam Sandler va fi un selectioner de baschet,…

- Netflix si creatoarea celebrei productii „Orange is the New Black”, Jenji Kohan, pregatesc „Social Distance”, un serial inspirat din perioada de izolare cauzata de pandemia de coronavirus si care va fi filmat din locuintele protagonistilor, relateaza EFE.

- „Baroni ai drogurilor rivali, un copil rapit, șanse infime. O simpla misiune se transforma intr-o incercare de mantuire”, așa iși descrie Netflix noul film ce il are in rolul principal pe Chris Hemsworth, „Operațiunea de Recuperare„. Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenar dur care opereaza pe piața…

- Filmul „5GANG: Un altfel de Craciun“, regizat de Matei Dima, a intrat de astazi, 27 aprilie, pe Netflix. Filmul „5GANG: Un altfel de Craciun“, lansat pe 27 decembrie, a fost vizionat de 146.784 de spectatori, in primul weekend de la lansare. Selly traiește o peripeție neașteptata creata de faima adusa…