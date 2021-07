Netflix lansează două funcţionalităţi: e-mailurile de recapitulare pentru copii şi rândurile Top 10 pentru copii E-mailurile de recapitulare pentru copii vor oferi parintilor o perspectiva mai amanuntita asupra preferintelor copiilor si noi modalitati de a le explora interesele, cum ar fi: recomandari bazate pe serialele si filmele preferate ale copilului; foi de colorat care pot fi imprimate, inspirate de personajele preferate ale copilului; teme de top sau liste cu subiecte interesante care afiseaza tipurile de programe pe care le prefera copilul (ex.: stiinta, prietenie); sfaturi despre cum pot fi folosite functiile pentru copii pe Netflix. Aceasta functionalitate are menirea de a incuraja capacitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inclus joi Turcia, in premiera, pe o lista de tari care au fost implicate in ultimul an in folosirea de copii soldati, masura care va complica probabil si mai mult relatiile dificile dintre Ankara si Washington, transmite Reuters.

- Facebook va implementa sistemul AMBER Alert in Romania, printr-un parteneriat cu Politia Romana, acesta urmand sa ajute la localizarea copiilor disparuti. Potrivit unui comunicat al companiei, transmis miercuri AGERPRES, daca un copil dispare, Facebook va distribui o alerta persoanelor din zonele in…

- Noua tulpina SARS-CoV-2 pune tot mai multa presiune pe statele din intreaga lume. Cand multe dintre țarile care-și bazau economia Post-ul Doua destinații turistice preferate de romani, pe lista roșie a statelor cu risc epidemiologic apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La doi de la primul sezon, "The Morning Show", serialul de la AppleTV+ cu Jennifer Aniston si Reese Whiterspoon, revine pe ecrane. Al doilea sezon va fi difuzat din 17 septembrie, informeaza News.ro. Un teaser a fost prezentat luni, cu Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell si Billy…

- Avand in vedere conditiile actuale impuse de pandemie, Consiliul Judetean Tulcea organizeaza un concurs online dedicat copiilor, prin care sa consolideze dimensiunile educatiei prin traditie, turism, agricultura si, totodata, sa marcheze "Ziua Recoltei".Consiliul Judetean Tulcea lanseaza un nou concurs…

- Soția lui Victor Ponta a facut o confesiune emoționanta legata de fiica lor infiata, Maria. Daciana Sarbu a declarat recent ca atunci cand a vazut-o pentru prima data pe micuța, i s-a parut ca seamana cu politicianul, deși nu este tatal ei biologic. Totodata, partenera de viața a fostului premier al…

- Fosta ministra a Finanțelor și fosta candidata la funcția de prim-ministru, femeia de afaceri Mariana Durleșteanu a anunțat acum cateva clipe ca a revenit acum doua zile in Republica Moldova pentru a se lansa in politica. „Da, voi participa la alegerile din 11 iulie 2021. De ce nu?”, a declarat Durleșteanu…

- Asociația Agențiilor de Turism (ANAT) iși exprima ingrijorarea referitoare la introducerea, pe lista galbena, a mai multor țari de unde vin turiști in Romania și catre care merg turiștii romani. Potrivit ANAT, Romania a inclus pe lista galbena majoritatea destinațiilor europene, pe baza unor statistici…