Netflix iși dubleaza investitiile in Marea Britanie, la 1 mld. dolari. Platforma finanțeaza 50 de programe in 2020, inclusiv celebrele seriale &"The Crown&" și &"The Witcher&" Platforma de streaming Netflix a anuntat miercuri ca si-a dublat investitiile in Marea Britanie, care au ajuns la 1 miliard de dolari in 2020, in pofida perturbarilor cauzate de pandemia de COVID-19. Cheltuielile aprobate de Netflix pentru filmele şi serialele TV realizate pe teritoriul britanic au crescut semnificativ, în contextul în care aceste investiţii au fost de 500 de milioane de dolari în…