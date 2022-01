Stiri pe aceeasi tema

- Comisia germana de vaccinare a recomandat joi, 13 ianuarie, ca toți minorii din categoria de varsta 12 – 17 ani sa fie vaccinați anti-COVID ca doza booster, relateaza Reuters. Recomandarea vine in contextul in care țara a raportat peste 81.000 de infectarii noi cu coronavirus, un numar fara precedent…

- Start-up-ul estonian Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, a informat marti ca a strans o finantare de 628 milioane de euro de la investitori condusi de fondurile Sequoia Capital si Fidelity Management and Research Co, ceea ce duce valoarea sa la 7,4 miliarde de euro, informeaza Reuters,…

- Compania farmaceutica americana Pfizer a anunțat luni, 22 noiembrie, ca vaccinul sau impotriva COVID-19 a oferit o protecție puternica și indelungata intr-un studiu clinic de stadiu avansat, realizat in randul adolescenților cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, informeaza Reuters.O schema de vaccinare…

- Sosirile de petrol din Arabia Saudita au totalizat 7,1 milioane de tone, sau 1,67 milioane de barili pe zi (bpd), arata datele Administratiei Generale a Vamilor, o cantitate mai mare cu 19,5% fata de cea de 1,4 milioane bpd in urma cu un an si 1,94 milioane bpd in septembrie. Fluxurile din Rusia, inclusiv…

- Compania elvetiana AC Immune, care dezvolta in prezent un medicament impotriva Alzheimer, se asteapta ca numarul familiilor afectate de aceasta boala neurogenerativa sa creasca de aproape trei ori pana in 2050 si sa ajunga la 150 de milioane, a declarat CEO-ul sau intr-un interviu acordat pentru…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat vineri ca Statele Unite si-au securizat deja milioane de doze din medicamentul experimental anti-COVID-19 produs de Pfizer, astfel incat sa le poata cumpara imediat ce Agentia pentru Alimente si Medicamente a SUA (FDA) va aproba acest tratament, informeaza…

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau anti-Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia. Compania se asteapta…