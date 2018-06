Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca le va spune liderilor europeni ca Israelul va lansa mai multe atacuri pentru a preveni stabilirea unei prezente iraniene în Siria, relateaza duminica agentia Xinhua.

- Liviu Dragnea a dat explicatii in Parlament, dupa vizita facuta in Israel, de la finalul lunii aprilie. Presedintele Camerei Deputatilor a confirmat faptul ca a discutat atat cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cat si cu presedintele Reuven Rivlin, despre mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim.…

- O cina cu premierul japonez Shinzo Abe, premierul israelian Benjamin Netanyahu si sotiile lor saptamana trecuta a fost intrerupta de un un act cultural prea ofensiv: desertul a fost servit intr-un pantof. Desi servirea hranei intr-un pantof pare a fi o alegere bizara pentru orice cultura, ea are o conotatie…

- "Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale unui program de arme nucleare", a declarat prim-ministrul israelian, citat de Reuters. Premierul israelian, adversar inversunat al acordului international asupra activitatilor nucleare ale Iranului, a prezentat presei la Tel Aviv…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si-a exprimat sambata sustinerea pentru loviturile aeriene impotriva Siriei, lansate noaptea trecuta de SUA, Franta si Regatul Unit, informeaza AFP. Potrivit postului public de radio, Israelul a fost anuntat dinainte despre riposta la presupusa folosire a unui…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a felicitat sambata armata pentru ca "a aparat granitele tarii" in cursul unei manifestatii desfasurate cu o zi inainte in Fasia Gaza unde 16 palestinieni au fost ucisi in apropierea barierei frontaliere, relateaza AFP. "Bravo soldatilor nostri!", a scris el…