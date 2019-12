Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea politicii Washingtonului cu privire la statutul coloniilor din Cisiordania ocupata - sarbatorita ca o victorie in Israel si denuntata drept o lovitura in Palestina - ii imparte din nou pe protagonistii unui conflict fara iesire pe termen scurt, relateaza AFP.

- Guvernul israelian a dat unda verde duminica pentru legalizarea unei colonii in Cisiordania, cu doua zile inaintea alegerilor parlamentare cruciale pentru viitorul politic al premierului Benjamin Netanyahu, relateaza AGERPRES.Guvernul a acceptat sa ''transforme colonia ilegala Mevoot Yericho…

- Guvernul israelian a dat unda verde duminica legalizarii unei colonii din Cisiordania, cu doua zile inainte de legislativele cruciale pentru viitorul politic al premierului Benjamin Netanyahu, conform AFP, scrie news.ro.Guvernul a acceptat "sa transforme colonia salbatica Mevoot Yericho din…

- Arabia Saudita considera o ”escaladare foarte periculoasa” promisiunea premierului israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu de a anexa o portiune strategica a Cisiordaniei ocupate in cazul in care este reales in scrutinul legislativ de la 17 seprembrie, relateaza AFP potrivit news.ro.”Regatul…

- Arabia Saudita a calificat ca o "escaladare periculoasa" promisiunea premierului israelian, Benjamin Netanyahu, de a anexa o parte strategica din Cisiordania ocupata daca va castiga alegerile legislative din 17 septembrie, relateaza AFP. "Regatul afirma ca aceasta declaratie este o escaladare foarte…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a promis marti sa anexeze o parte strategica din Cisiordania ocupata daca va castiga alegerile legislative din 17 septembrie, relateaza AFP."Astazi, imi anunt intentia de a aplica, intr-un viitor guvern, suveranitatea Israelului asupra Vaii Iordanului…

