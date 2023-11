Fantoma din centrul Aradului

Toți trecătorii care se încumetă să treacă pe trotuarul lipit de Palatul CFR din Arad, pășesc cu privirea în sus, spre clădirea istorică din care... The post Fantoma din centrul Aradului appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]