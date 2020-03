Nesimțire și inconștiență! Petrecere la iarbă verde, cu bere și grătare, în timpul stării de urgență Inconstienta incredibila in plina epidemie de coronavirus. Mai multi barbati au ieșit la gratar, intr-o padure din Teleorman. Fara sa le pese de regulile din Ordonanța Militara numarul 3, tinerii au petrecut cu mici si bere. Ba chiar au transmis in direct pe Facebook isprava lor, in timp ce indemnau oamenii sa iasa din case si scandau. „Sa vina izoleta”. Petrecerea ilegala a avut loc, ieri, intr-o padure din Teleorman. Barbatii, cel putin 10 la numar, s-au filmat in timp ce isi bateau joc de lege și reguli. Fara sa le pese de starea de urgenta, ordonata militara sau de repercursiunile legale,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inconstienta incredibila in plina pandemie de coronavirus. Mai multi barbati au ieșit la gratar, intr-o padure din Teleorman. Fara sa le pese de regulile din Ordonanța Militara numarul 3, tinerii au petrecut cu mici si bere. Ba chiar au transmis in direct pe Facebook isprava lor, in timp ce indemnau…

- Luiza Radulescu Pintilie Mobilizarea masiva de personal si resurse – medicale, administrative – in linia I a frontului luptei impotriva coronavirusului risca, in unele momente, sa treaca in planul secund alte domenii ale asistentei medicale, desi multe dintre acestea sunt de asemenea legate de afectiuni…

- "Mai multe persoane au sunat sa spuna ca sunt prea multi care au iesit la plimbare si la gratare, fiind vremea frumoasa. În aceasta perioada ramânerea acasa si evitarea activitatilor care pot sa va expuna si sa expuna familiile voastre este extrem de importanta", a scris Raed…

- "Aceasta decizie ar trebui sa asigure coordonarea eforturilor administrative, de reactie rapida in sistemul de sanatate, de ordine publica menite sa reduca raspandirea virusului, sa permita statului sa intervina si sa identifice solutii rapide crizei cu care ne confruntam", a aratat europarlamentarul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, recomanda flexibilizarea programului programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, in contextul inchiderii scolilor. "O buna parte din ziua de astazi (lui, n.r.) am petrecut-o in discutii legate…

- Uniunea Europeana celebreaza anual, pe 11 februarie, ziua 112 – ziua dedicata numarului unic de apel de urgența. Numarul unic de urgenta 112 este gratuit si valabil in toate tarile UE. Acest numar este rezervat doar apelurilor ce necesita interventia IMEDIATA a serviciilor de urgenta (Ambulanta, Pompieri,…

- Deși nu este in circuitul turistic, casa memoriala a lui Nicolae Ceaușescu s-a deschis, duminica, 26 ianuarie 2020, la 102 ani de la nașterea fostului președinte, pentru curioșii care au venit sa vada in ce stare se afla. Deși este cam singurul „obiectiv“ ramas in picioare in Scornicești din vremea…

- Secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), apara angajații din inspectoratele de situații de urgența, dar menționeaza ca nu va fi de acord „cu incalcarea legislației și cu favorizarea unor persoane pe baza de rudenie sau pe orice alta baza”. Șeful DSU…