Nesimțire fără margini la Timișoara: gunoaie abandonate cu roaba VIDEO Nesimțirea n-are limite, la Timișoara. Un barbat a fost prins cu ajutorul camerelor de supraveghere, dupa ce și-a abandonat gunoaiele cu roaba, pe domeniul public. A fost identificat, amendat cu 3.000 de lei și pus sa curețe mizeria pe care a lasat-o in urma. Lupta cu cei care arunca deșeuri pe domeniul public continua la […] Articolul Nesimțire fara margini la Timișoara: gunoaie abandonate cu roaba VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

