Nervos, fratele lui Vandam a zdrobit cu sabia mașina unui vasluian în fața unei terase Scene incredibile in fata uneia dintre cele mai aglomerate terase din Iasi. In timp ce serveau masa, mai multi clienti ai unui restaurant cu specific grecesc din zona Bucsinescu au putut observa cum, in strada, chiar in fata lor, un tanar de 20 de ani lovea violent cu sabia masina unui alt barbat. Lupta de strada s-a terminat repede, punand in incurcatura Politia, care a avut nevoie de o saptamana pentru a-l retine pe interlopul care a lovit (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un palet cu caramizi a cazut peste un autoturism care circula pe strada Someșului. În mașina era o persoana. ”Incidentul s-a produs pe strada Someșului. O macara a vrut sa ridice un palet cu caramida, dar s-a desfacut și a cazut peste mașina parcata”,…

- „La data de 6 iunie, politistii au depistat pe o strada din municipiul Iasi un barbat in varsta de 36 de ani care avea depozitate intr-un autoturism tigarete cu timbru de acciza al Republicii Moldova. Cele 14.800 de tigarete si autoturismul au fost ridicate in vederea indisponibilizarii. De asemenea,…

- Doi agenți de poliție din municipiul Iași au devenit vedete pe rețelele de socializare dupa un gest impresionant. (Reduceri mari la jocuri PC) Polițiștii Ionuț Andrei Oniceanu și Robert Barabaș, ambii de la Biroul Rutier, au salvat de la moarte un cațel pe care, in noaptea de luni spre marți, l-au gasit…

- Poliția locala a blocat temporar circulația pe strada cu sens unic Vasile Goldiș din municipiului Alba Iulia, joi seara, in jurul orei 19.00, pentru a putea ridica o mașina parcata pe marginea drumului. Acest lucru a dus la formarea unei coloane de autovehicule și a pus la incercare nervii șoferilor…

- Incident șocant in București, miercuri seara. Un taximetrist l-a atacat cu sabia pe un administrator de bloc, in fața imobilului. Totul a pornit de la o cearta intre cei doi, care a degenerat ulterior. Polițiștii din Ilfov transmit ca au fost prinși doi suspecți, in acest caz.

- Incident șocant in București, miercuri seara. Un taximetrist l-a atacat cu sabia pe un administrator de bloc, in fața imobilului. Totul a pornit de la o cearta intre cei doi, care a degenerat ulterior.

- Scene socante la Iasi dupa ce un tanar, in varsta de 25 de ani, a fost lovit de mai multe ori in cap cu o furca • Politistii sunt in alerta dupa aceasta intamplare si totul pare sa prinda un contur groaznic • Totul s-a petrecut in comuna ieseana Sinesti, acolo unde in urma cu [...]

- Era, in fapt, o "ramasita" din vechiul regim comunist, cand patrularea cu arme la vedere, cum era pistolul automat Kalasnikov de provenienta ruseasca (AKM - Automat Kalasnikov Modernizat, cel din imagini) facea parte dintr-un plan mai amplu de descurajare a oricaror eventuale "manifestari anarhice"…