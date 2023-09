Stiri pe aceeasi tema

- Chef Sorin Bontea și-a format, deja, echipa și nu s-a sfiit sa se mandreasca cu ea in mediul online. Se pare ca in doar cateva ore echipa Soarelui Rasare a primit mii de aprecieri și de comentarii. Cine face parte din echipa lui Sorin Bontea? Din cine este formata echipa lui Sorin Bontea? In ediția…

- In ediția de duminica, 24 septembrie, a emisiunii Chefi la Cuțite, sezonul 12, chef Catalin Scarlatescu a avut parte de un moment extrem de neplacut. Juratului i s-a facut rau, astfel ca producatorii au fost nevoiți sa opreasca filmarile. Ce a mancat de a ajuns in aceasta situație. De ce i s-a facut…

- Cea de-a zecea ediție Chefi la cuțite a adus victoria lui Chef Catalin Scarlatescu la amuleta, dupa o intrecere jurizata de Andreea Raicu, iar seara a culminat cu povestea lui Janni Alexandridis, concurentul care a obținut cuțitul de aur din partea lui Florin Dumitrescu. In aceasta seara, urmeaza o…

- Rikito Watanabe este unul dintre cei mai carismatici și indragiți concurenți din istoria emisiunii Chefi la Cuțite care acum, in sezonul 12, a ajuns in postura de asistent al celor trei jurați. Daca pe plan profesional in merge foarte bine, nici in plan amoros nu sta deloc rau. Iata cine este femeia…

- Limba romana este plina de expresii, proverbe și zicatori, una mai amuzanta decat alta, romanii folosindu-le in orice conjunctura. Totuși, de unde vine expresia „Colac peste pupaza”, una dintre cele mai populare printre vorbitorii limbii romane? Chiar și chef Sorin Bontea a fost pus in dificultate.…

- Și-a dorit sa plece din Thailanda cu o logodnica, insa toate planurile i-au fost date peste cap, la scurt timp dupa intoarcerea in Romania. Cu toate ca a acceptat cu greu desparțirea de Claudia, se pare ca a ajuns sa simta din nou fiorii unei noi iubiri. S-a aflat cine este iubita lui Bogdan Cirlan…

- Nina Hariton și-a vazut visul implinit, caștigatoarea Chefi la cuțite a lansat, marți seara, cartea “Pas cu pas in bucatarie. Tehnici, secrete și rețete” la un restaurant din București, unde i-au fost alaturi soțul, fiica, prieteni, dar și concurenți din emisiunea culinara de la Antena 1. In interviul…

- Majoritatea romanilor il cunosc in calitate de jurat la show-ul culinar Chefi la Cuțite, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Activitatea lui Catalin Scarlatescu nu se rezuma doar la apariția pe micile ecrane, insa. Bucatarul este invitat inclusiv la nunți pentru a gati. Ce onorariu cere. Evoluția…