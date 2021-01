Stiri pe aceeasi tema

- La doua zile dupa producerea incendiului din zona industriala, la S.C. ROMRECYCLING S.R.L., o echipa de comisari din cadrul GNM-CJ Buzau a efectuat acolo o inspecție neplanificata, in vederea verificarii respectarii legislației de mediu in vigoare inclusiv a modului de depozitare a deșeurilor, cat…

- Verificarile efectuate de comisarii Garzii de Mediu Buzau, dupa producerea incendiului puternic de la depozitul de deșeuri reciclabile (electrocasnice) de la ieșire din oraș, pe șoseaua Pogonele, s-au incheiat cu amenzi uriașe, atat pentru poluarea produsa de fumul gros rezultat din incendiu, cat și…

- S-a intunecat cerul deasupra Buzaului, din cauza unui incendiu de proporții care a cuprins un depozit de frigidere scoase din uz. Pompieri din mai multe județe s-au luptat toata ziua cu flacarile imense. Traficul rutier a fost oprit, din cauza norului de fum vizibil de la zeci de kilometri distanța.…

- Un incendiu uriaș a izbucnit la un depozit de materiale reciclabile din Buzau. Din cauza fumului gros, autoritațile au trimis mesajul RO-ALERT cetațenilor din zona afectata. La fața locului au intervenit zeci de pompieri.

- Un incendiu puternic a izbucnit marți dimineața la un depozit materiale reciclabile (electrocasnice). Focul are loc pe o suprafața de aproximativ 500mp. In hala sunt depozitate materiale electrocasnice. Focul se poate extinde la o hala invecinata. Pana la acest moment, nu au fost inregistrate victime.…

- Garda de Mediu Dolj bagatelizeaza ingrijorarea craiovenilor, bazata pe valorile senzorului de monitorizare URAD. Gheorghe Calinoiu, comisarul-șef al Garzii de Mediu Dolj nu are incredere in senzorul independent, dar nici macar nu știe ce fel de senzor este. Și readuce, astfel, in discuție problema lipsei…

- Demisii la varf in “miniparlamentele” din Buzau! Nu si-au inceput mandatul bine de consilieri alesi ca au si demisionat! Este vorba de doamnele Ichim de la Pro Romania(CJ) si Munteanu de la PSD (CLM.). Ce se vede din “eisberg”: Prima doamna – Carmen Ichim, fost prefect al judetului se suspendase din…