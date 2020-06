Nepoata lui Gigi Becali e asigurată financiar pentru toată viața! Ce cadou i-a făcut patronul FCSB Omul de afaceri, 61 de ani, a primit vestea chiar inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, meci caștigat de ardeleni, 1-0. „Vorbim de mulți bani, de ordinul milioanelor de euro. Gigi spune ca nimeni nu are viața cumparata și e mai bine sa lași lucrurile aranjate și clare din timpul vieții, ca sa nu iasa discuții sau certuri de la bani. Așa ca, in familia Becali, fiecare știe de ce se va ocupa și ce va primi in cazul in care el pațește ceva. Gigi Becali este un om extrem de corect cu toata lumea, dar mai ales cu familia lui”, a anunțat o persoana apropiata lui Becali, conform impact.ro. Maria a avut… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

