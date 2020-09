Stiri pe aceeasi tema

- Surse medicale au declarat ca Nelu Stoian, fratele manelistului Florin Salam, a murit in aceasta seara. Acesta era internat in spital de aproximativ doua luni și era infectat cu noul coronavirus. Fratele manelistului Florin Salam se afla in internat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului…

- „Noi spunem in continuare ca totul va fi bine, pentru ca va fi bine, așa credem noi. Soția lui Nelu l-a vizitat, este tot acolo, mai multe nu putem spune, așteptam in continuare o minune”, a declarat o ruda apropiata a manelistului pentru Gandul.ro. Adriana Bahmuțeanu, apropiata a familiei…

- Cumnata lui Florin Salam a facut declaratii socante la Romania TV, exprimandu-si nemultumirea vizavi de medicii spitalului, care refuza sa ii ofere informatii despre starea de sanatate a sotului ei. "Maine dimineata, la poarta spitalului, va veni un doctor sa vorbeasca cu mine. Am incercat…

- Familia lui Florin Salam nu stie nimic concret despre cum se simte Ion Stoian. Avocatul Mihai Dragan ne-a declarat ca, cel mai probabil, sotia bolnavului va depune o plangere penala impotriva Spitalului Matei Bals, deoarece "acesta este abuz de serviciu si un caz de tortura, pentru ca pacientul respectiv…

- Petrea Geamanu, cunoscut ca "Imparatul lumii interlope", a avut prima reacție dupa inmormantarea lui Emi Pian. Acesta susține ca familia liderului Duduienilor vrea doar judecata la tribunal, in niciun caz judecata țiganeasca. In plus, Petre Geamanu a explicat ce inseamna, de fapt, aceasta situație…

- Familia lui Fagaraș a organizat pentru acesta un priveghi și o inmormantare cu sute de persoane, cu mancare, bautura și manele. Pentru ca Florin Salam era deja ocupat, familia lui Fagaraș l-a invitat pe Soriel Copilu de Aur, care a intreținut atmosfera toata noaptea. De asemenea, au curs dedicatii…

- Florin Salam a fost in stare de șoc cand a aflat de moartea lui Emi Pian. Potrivit spuselor celebrului manelist, acesta a primit vestea in timp ce era treaz, la 4:00 dimineața, avand insomnii din cauza problemelor pe care le are fratele sau.

- George Alexandru Ciobanu, 20 de ani, stabilit cu familia in Italia, la Pergine Valsugana, a fost gasit mort, vineri dimineața, pe vagonul unui tren, potrivit ilgiornale.it. Tanarul era practicant de parkour, un sport extrem de periculos, care presupune sarituri peste diverse obstacole urbane. Tragedia…