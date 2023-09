Nenorocirea nu e că s-a furat. Nenorocirea e că au furat neamurile proaste E penurie de subiecte și suferi de o infioratoare lipsa de gust daca ești ziarist și scrii sau vorbești de trei zile despre Buzatu de la Vaslui. Profesor de socialism științific. Activist. Socialismul științific e cea mai buna lecție de facut bani, pentru ca iți e ușor sa combați in harababura ce ai propovaduit in […] The post Nenorocirea nu e ca s-a furat. Nenorocirea e ca au furat neamurile proaste first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Care e intriga primului episod? Un om de afaceri clujean s-a ințeles cu Buzatu sa i se aloce un contract de asfaltare in județul Vaslui, in valoare de 12.5 milioane RON, iar el sa-i remita cash baronului, inaintea demararii lucrarilor, fix 10% din valoare. Metoda e patentata și-a fost folosita de baronii…

- Sezon nou din serialul DEBARONIZARII! A inceput vinerea seara, cu arestarea hoțului ce conducea cel mai sarac județ din Romania Mulți romani e posibil sa fi visat azi-noapte purcoiul de bani insemnați de catre DNA, 1.25 milioane RON, pe care baronul ''Buzatu de Vaslui'' ar fi trebuit sa-i bage-n…

- “Care e intriga primului episod? Un om de afaceri clujean s-a ințeles cu Buzatu sa i se aloce un contract de asfaltare in județul Vaslui, in valoare de 12.5 milioane RON, iar el sa-i remita cash baronului, inaintea demararii lucrarilor, fix 10% din valoare. Metoda e patentata și-a fost folosita de baronii…

- "Care e intriga primului episod? Un om de afaceri clujean s-a ințeles cu Buzatu sa i se aloce un contract de asfaltare in județul Vaslui, in valoare de 12.5 milioane RON, iar el sa-i remita cash baronului, inaintea demararii lucrarilor, fix 10% din valoare. Metoda e patentata și-a fost folosita de baronii…

- “Am spus intotdeauna ca in mandatul meu toleranta pentru faptele de coruptie este ZERO! Iar cei care nu inteleg acest lucru nu au ce cauta in PSD”, a scris Marcel Ciolacu. Printre primii sosiție la sediul PSD, sambata dimineața, secretarul general al PSD, Paul Stanescu, s-a declarat dezamagit de gestul…

- Caz incredibil in Galați! Un hoț fara permis a furat mașina Primariei din fața casei primarului și a plecat cu ea in alt județUn caz incredibil s-a petrecut in județul Galați. Un tanar de 21 de ani a furat mașina Primariei din comuna, aflata in fața casei primarului, și a plecat la plimbare, in județul…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost arestat preventiv pentru comiterea infractiunii de furt calificat in forma continuata dupa ce a sustras in mod repetat bunuri si bani din doua locuinte din comuna Zorleni, conform Agerpres."In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca, persoana…

- Un tanar in varsta de 19 ani din comuna Banca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce ar fi sustras bunuri dintr-o locuinta si din mai multe masini, pe raza municipiului Barlad, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui,…