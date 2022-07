Nenorocire! Autocar cu 51 de turiști, strivit într-o casă Accident grav, marți dupa-amiaza, in localitatea Moisei din județul Maramureș: un autocar cu 51 de turiști din Polonia a intrat in gardul unei case. Reprezentanții ISU au transmis, in urma evaluarilor medicale, ca 8 persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri, iar șoferul autocarului a murit din cauza ranilor grave. Citeste intreaga stire: Accident grav in Maramureș: un autocar cu 51 de polonezi a intrat in gardul unei case. Sunt 8 raniți, șoferul a murit. UPDATE ora 21:42: Polițiștii efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpa și vatamare corporala… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

- Un autocar plin cu turisti a iesit de pe partea carosabila si a intrat intr-o casa. Cel putin opt persoane au fost ranite si a fost activat Planul Rosu de Interventie. Echipele de interventie sunt la fata locului.

