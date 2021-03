Stiri pe aceeasi tema

- Germania a prelungit masurile de restricție in contextul pandemiei de coronavirus pana pe 18 aprilie. In context, Ambasada Republicii Moldova in Germania a publicat o serie de precizari. „Va informam ca, recent, autoritațile germane au adoptat un nou set de masuri pentru reducerea numarului de infectari…

- Germania a decis sa extinda lockdown-ul pana in data de 18 aprilie si le cere cetatenilor sa stea acasa in timpul sarbatorilor Pascale. Anunțul a fost facut marți de cancelarul Angela Merkel, potrivit ...

- Tot mai multe tari aproba vaccinarea cu AstraZeneca a persoanelor de peste 65 de ani. Dupa Franta, s-au razgandit si Germania, si Suedia care anterior au recomandat administrarea serului persoanelor in varsta, deoarece nu existau date stiintifice care sa ateste eficacitatea

- Germania a extins lockdown-ul national pana la 14 februarie, cu noi reguli care fac obligatorie purtarea mastii in magazine si in transportul public, scrie The Guardian, potrivit news.ro. In cadrul unui summit virtual, Angela Merkel si sefii din 16 landuri federale au fost de acord sa continue…

- Cancelarul german Angela Merkel intentioneaza sa extinda pana la 15 februarie lockdown-ul impus pentru limitarea raspandirii COVID-19, a relatat marti cotidianul Bild, care citeaza un proiect de hotarare a guvernului de la Berlin, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Merkel urmeaza sa se…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Aflata de cateva saptamani intr-un ”lockdown” rigid, Germania consemneaza o ”stagnare la nivel ridicat” a numarului de contagiuni, situație care nu permite urmarirea eficienta a lanțurilor de infectare, avertizeaza cancelarul federal Angela Merkel. Din acest…

- In timp ce campaniile de vaccinare impotriva COVID-19 inregistreaza intarzieri, Uniunea Europeana a recunoscut sambata o "insuficienta mondiala" a capacitatilor de producere a vaccinurilor, declarandu-se "pregatita sa ajute" pentru a le creste, potrivit comisarului european pentru sanatate Stella…