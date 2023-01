Stiri pe aceeasi tema

- Finanțatorul campioanei CFR Cluj, Nelu Varga, marturisește ca a ramas cu gura cascata atunci cand a aflat care sunt diferențele dintre salariile oferite la clubul pe care-l patroneaza și cele de la rivala FCSB. Omul din fruntea lui CFR Cluj dezvaluie ca islandezul Runar Mar Sigurjonsson, care a evoluat…

- Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, susține ca Dan Petrescu va ramane in Gruia pana in 2029! Infrangerea din ultimul meci al anului, 0-1 vs. Hermannstadt, nu i-a schimbat planurile lui Varga. El anunța ca s-a ințeles cu „Bursucul”, care ar mai trebui doar sa semneze noul angajament. Nelu Varga:…

- Fotbalistul din Alba Iulia, Nicolae Stanciu, dorit la CFR Cluj. La ce salariu trebuie sa renunțe pentru a juca in Romania Fotbalistul din Alba Iulia, Nicolae Stanciu, este dorit la Cluj, la campioana Romaniei la Fotbal, CFR Cluj. Insa, mijlocașul de 29 de ani are un sezon foarte bun in China, la formația…

- Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anunțat azi ca vrea sa il transfere pe Nicolae Stanciu, mijlocașul roman de la Wuhan Three Towns. Anamaria Prodan, agentul jucatorului in varsta de 29 de ani, considera improbabil transferul lui Stanciu in Gruia. „E foarte greu in acest moment ca transferul…

- CFR a atras venituri mari de la UEFA in acești cinci ani de cand Varga e proprietarul clubului. Chiar și așa, societatea inregistreaza pierderi mari și ar avea nevoie de o calificare in grupele Champions League pentru a ajunge „pe zero”. ...

- Nelu Varga, 51 de ani, patronul celor de la CFR Cluj, a facut dezvaluiri tulburatoare despre atacul vascular cerebral pe care l-a suferit in urma cu cateva luni. Nelu Varga spune ca a fost nevoit sa iși schimbe drastic stilul de viața, pentru a se asigura ca evita o tragedie. Nelu Varga: „Toata problema…

- Nelu Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, a dezvaluit cum planuiește sa recupereze toți banii investiți la clubul din Gruia. Varga a preluat-o pe CFR Cluj in 2017, atunci cand societatea se afla in insolvența, și a platit 5 milioane de euro pentru a o readuce pe linia de plutire. De atunci, a investit…

- Rapid s-a impus pe teren propriu, scor 2-1, in fața lui CFR Cluj, in runda cu numarul 16 din SuperLiga. Partida a fost una in care arbitrul Catalin Popa a luat mai multe decizii controversate. Nelu Varga, finanțatorul gruparii ardelene, a avut un atac dur asupra arbitrajului de duminica seara, numindu-l…