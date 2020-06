Stiri pe aceeasi tema

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Romania a intrat de 3 zile in cea de-a treia etapa de relaxare și vine și dupa doua weekenduri prelungite, astfel ca autoritațile se așteptau la o creștere a numarului de cazuri, marturisește ministrul Sanatații, in interviu acordat HotNews.ro. Nelu Tataru spune ca sistemul…

- Numarul de infectari se menține ridicat. In aceste condiții, ministrul Sanatații considera ca este necesara prelungirea starii de alerta. Declarația a fost facuta la Alba Iulia, acolo unde ministrul Nelu Tataru a verificat activitatea Spitalului Județean de Urgența.

- Nelu Tataru spune, insa, ca Romania nu a atins inca varful epidemiei de coronavirus și ca trebuie sa mai treaca cel puțin o saptamana pentru a putea spera la o scaderea numarului de noi cazuri. In privința masurilor de relaxare, el avertizeaza ca o mica parte a populației, care nu respecta regulile…