NELU TĂTARU, confruntare cu o pacientă în lacrimi Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a fost abordat, joi, pe scarile unui spital din Targu-Jiu, de o pacienta care i-a zis ca nu are unde sa se trateze pentru ca, daca nu ai COVID-19, spitalele nu te primesc decat pentru cazuri de viața și de moarte. Femeia a izbucnit in lacrimi și l-a implorat pe ministru sa dispuna dechiderea spitalelor pentru a se putea trata și ceilalți pacienți cu numeroase afecțiuni grave. „Spitalele sunt deschise, ține de managementul fiecarui spital in parte”, i-a spus ministrul Sanatații. O alta femeie l-a abordat pe Nelu Tataru și l-a intrebat daca este adevarat ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a fost abordat, joi, pe scarile unui spital din Targu-Jiu, de o pacienta care i-a zis ca nu are unde sa se trateze pentru ca, fiind pacient non-COVID, spitalele te primesc decat cazuri foarte grave. Femeia a izbucnit in lacrimi și l-a implorat pe ministru sa dispuna…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a fost abordat, joi, pe scarile unui spital din Targu-Jiu, de o pacienta care i-a zis ca nu are unde sa se trateze pentru ca, daca nu ai COVID-19, spitalele nu te primesc decat pentru cazuri de viața și de moarte. Femeia a izbucnit in lacrimi și l-a implorat pe ministru…

- Ministrul Nelu Tataru a fost abordat, joi, pe scarile unui spital din Targu-Jiu, de o pacienta carea zis ca nu are unde sa se trateze pentru ca, daca nu ai COVID-19, spitalele nu te primesc decat pentru cazuri de viața și de moarte. Femeia a izbucnit in lacrimi și l-a implorat pe ministru sa dispuna…

- O femeie in varsta a intrerupt declarațiile de presa pe care ministrul Sanatații, Nelu Tataru, le dadea dupa ce a vizitat Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu și i-a cerut acestuia, cu lacrimi in ochi, sa redeschida spitalele.Batrana a spus ca are o prietena care a mers la spital si nu a fost primita,…

- "Ne aflam in a patra zi cu peste 300 de cazuri noi, in a treia perioada de relaxare. Sunt cresteri asumate de noi, dar nu putem gestiona fara ajutorul populatiei. Mentinem in continuatere precautiile, normele si regulile si consideram ca daca normele sunt respecatete putem gestiona si aceasta crestere",…

- Nelu Tataru a anunțat ca dupa ce Romania va trece de varful pandemiei, toate spitalele vor deveni COVID-19. „Poate dupa 15 mai sa avem o scadere a numarului de infecții. Suntem in momentul in care avem mai multe focare, multe cadre medicale infectate, plus lispa personal medical. Odata atins…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a precizat ca Romania se indreapta spre varful pandemiei de 20 mii de cazuri, adaugand astfel ca se cauta spații pentru a se relaxa situația din spitalele. Tataru a anunțat ca dupa ce țara noastra va trece de varful pandemiei, toate spitalele vor deveni COVID-19.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni, la Galati, ca va evalua situatia in privinta demiterii directoarei Spitalului de Pneumoftiziologie Galati, Monica Necula, dupa ce aceasta ar fi refuzat internarea unor batrani cu Covid-19 de la Centrul privat de Ingrijiri Batrani ‘Sf. Ilie’ din oras.…