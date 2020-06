Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat luni, 4 mai a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, la o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, Ministrul Apararii…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, sfatuiește ca, de 1 mai, romanii sa stea acasa și sa respecte izolarea. Fiind bine știut ca la noi Ziua Muncii este sarbatorita prin celebrul „gratar la iarba verde”.Romania a ajuns, la doua luni de la primul caz de coronavirus, la 11.339 de cazuri, dintre care 631…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara, ca spitalele inca au capacitate de primire a bolnavilor infectati cu coronavirus si ca pe Terapie Intensiva sunt ocupate aproximativ jumatate din paturi. 36 de pacienti sunt ”pe monitor si intubatie”. Si premierul Ludovic Orban a dat asigurari…

- "In acest moment, avem trei focare de infectie, Suceava, Arad si Deva" Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, într-o conferinta de presa, ca 3.183 de persoane sunt confirmate cu noul tip de coronavirus. Potrivit ministrului de resort, 281 de persoane sunt declarate…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in aproximativ o luna de zile Romania va avea un model de vaccin impotriva coronavirusului, care va fi testat pe persoane tinere, insa un vaccin verificat nu va aparea mai devreme de 8 luni."Se lucreaza, sunt diferite tari care lucreaza in acest moment.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a mers, joi, al Suceava, focarul de coronavirus al Romaniei. Dupa demisia noii conduceri, de miercuri seara, situația din zona risca sa scape de sub control. Astfel ca, joi doctorul militar col. Daniel Ionut Derioiu a preluat functia de manager al Spitalului Judetean…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca la Suceava s-a transmis coronavirusul in mod comunitar pe fondul unor erori medicale si a managementului local, iar anchetele epidemiologice nu au fost facute cum ar fi trebuit, din lipsa de personal.”La Suceava a fost o transmitere comunitara…

- Se pare ca, in ultima perioada, Victor Costache nu ar mai fi vrut sa ramana la sefia Sanatatii.Potrivit Realitatea PLUS, demisia vine dupa declaratia de miercuri privind testarea tuturor bucurestenilor.Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru va prelua interimatul."Ramanem concentrati…