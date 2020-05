Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a semnat, luni, ordinul de numire a unui nou manager la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca. Numirea vine dupa ce, la finele saptamanii trecute, angajatii spitalului au protestat in curtea unitatii, cerand revocarea din functie a managerului,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a semnat ordinul de numire a unui nou manager la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca.Masura vine dupa ce, la finalul saptamanii trecute, angajatii spitalului au protestat in curtea unitatii, cerand revocarea din functie a managerului Cristina…

- Potrivit unui ordin semnat de ministrul Nelu Tataru, incepand de luni, postul de manager al Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca este ocupat de dr. Gabriela Piriu, care va ocupa functia interimar, nu mai mult de sase luni. Citeste si: Fostul procuror Emilian Eva, demis…

- Dr. Gabriela Parau este noul manager al Spitalului de Psihiatrie și Masuri de Siguranța Sapoca. Șefa Laboratorului unitații medicale a fost promovata pe prima funcție, prin decizia ministrului Sanatații. Nelu Tataru a cedat, astfel, solicitarilor venite din partea multor angajați de demitere a Cristinei…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, este așteptat la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca, unde, in aceasta dimineața, a fost declanșat un protest al mai multor salariați. Mai mulți angajați sunt nemulțumiți de noua conducere impusa in urma cu aproape o luna. Cristina Paun este…

- In ce condiții devine obligatorie masca in mașina personala Ministrul Sanatații a explicat care sunt condițiile in care devine obligatorie purtarea maștii de protecție in autoturism. ”Daca intr-o mașina sunt doi colegi de serviciu, de pilda, trebuie sa poarte masca?” l-a intrebat Ionuț Cristache pe…

- Ultima numire la conducerea Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca provoaca revolta sindicaliștilor. Ministerul Sanatații l-a revocat vineri pe procurorul Emilian Eva, pe care abia il numise de doua zile, și l-a inlocuit cu Cristina Paun. In aceeași zi, sindicatul din unitatea…

- Acesta este cunoscut opiniei publice drept celul care a instrumentat dosarul care a stat la baza condamnarii lui Dan Voiculescu, dar și ca inclupat, intr-un dosar de mita, flas in declarații și acte de comerț incompatibile cu funcția, pentru care a fost condamnat cu suspendare. Ministrul Sanatații,…