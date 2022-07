Neînțelegerea. Despre negustori și campioni Cum am ajuns sa nu mai ințelegem succesul și sa vorbim tot mai mult despre transferuri, bani și iluzii (acum, Miculescu la FCSB)? O noua etapa modesta in Superliga noastra: Universitatea Cluj știe sa deschida scorul, dar nu poate puncta decisiv, nu are experiența. E totuși o nou-promovata, iar FC Argeș poate marca trei goluri acasa fara mari probleme. La Voluntari e greu sa obții ceva, iar UTA a pierdut cu scor de neprezentare fiindca n-a jucat nimic. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

