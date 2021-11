Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile PNL – PSD continua, joi, fara insa ca temele cele mai sensibile, deja discutate, sa fi fost rezolvate. Joi ar urma sa se discute domeniul muncii și al protecției sociale. Una dintre propuneri ar fi sa se creeze un nou minister. El s-ar numi Ministerul Familiei și ar fi condus de un ministru…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus, marți, ca PSD nu-și schimba poziția și nu accepta ca PNL sa dețina atat funcția de premier cat și pe cea de ministru al Finanțelor in negocierile pentru formarea unui nou guvern. Acesta face apel din nou la respectarea ponderilor parlamentare, social-democrații…

- Prim-vicepreședintele PNL Iulian Dumitrescu a declarat miercuri, 20 octombrie, ca propunerea de prim-ministru cu care liberalii vor merge joi la consultari, la Cotroceni, este Florin Cițu. Noua runda de negocieri va avea loc in contextul in care guvernul Cioloș nu a reușit sa treaca de Parlament.„Decizia…

- Dupa incheierea consultarilor cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier, Iohannis a declarat ,,Din toate propunerile, am reținut una, pe care o voi pune in practica – am decis sa desemnez pentru poziția de candidat la funcția de prim-ministru pe domnul Dacian…

- Liberalii au revenit vineri in privința nominalizarii pentru funcția de premier. Florin Cițu este varianta PNL doar daca se contureaza o majoritate parlamentara. In caz contrar, PNL nu se va prezenta cu o propunere de premier la consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni. Liderii PNL nu au explicat…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu regreta faptul ca l-a propus pe Florin Citu pentru functia de prim ministru din partea PNL, ca este „prematur” ca, la sapte luni de la preluarea mandatului de catre actualul prim ministru, sa spuna „asa ceva”. Orban a fost intrebat luni seara de ce nu detine…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu va face o propunere pentru functia de ministru al Finantelor, adaugand ca parerea sa despre candidatul propus de Florin Citu pentru aceasta pozitie si-o va exprima in cadrul sedintei Biroului Politic National al partidului. Intrebat,…