Catalin Drula a decis convocarea Biroului Național al USR in aceasta seara. Liderul USR, Catalin Drula, anunța ca a vorbit cu Elena Lasconi și ca i-a cerut sa se retraga din campania pentru europarlamentare, urmand sa fie convocat Biroul Național al USR in aceasta seara pentru formalizarea deciziei. Președintele USR considera ca intreaga dezbatere și situația personala a Elenei Lasconi „afecteaza campania și concentrarea USR pe lupta cu monstrul PSD-PNL”. „Am avut o discuție cu Elena Lasconi și i-am cerut retragerea din campania pentru europarlamentare. Am decis convocarea Biroului Național al…