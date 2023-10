Nebunie in grupa Romaniei: Belarus ține in șah Elveția

Echipa nationala a Belarus a terminat la egalitate duminica, in deplasare, scor 3-3, echipa nationala a Elvetiei, intr-un meci din cadrul grupei I a calificarilor pentru Euro 2024, din care face parte si Romania. Belarus a condus cu 3-1 in minutul 89, iar gazdele au egalat in doar doua minute, informeaza news.ro.

La St. Gallen, pe Kybunpark, Elvetia a condus cu 1-0 dupa prima repriza, prin golul marcat de Shaqiri, in minutul 28. La pauza, antrenorul oaspetilor, Carlos Alos Ferrer a fost extrem de inspirat, introducandu-i in lupta…