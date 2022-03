Neamţ: Trei persoane rănite la Târgu-Neamţ în urma coliziunii dintre două autoturisme. Șoferul vinovat a fugit Trei persoane au fost ranite in urma coliziunii dintre doua autoturisme pe drumul national DN 15C, la iesirea din orasul Targu-Neamt. ‘Din primele cercetari a reiesit ca in timp ce un tanar, in varsta de 24 ani, din Targu-Neamt, conducea un autoturism pe sectorul de drum anterior mentionat, avand directia de deplasare Targu-Neamt – Falticeni, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 24 ani, din Raucesti, ulterior acrosand un arbore din afara partii carosabile. In continuare primul conducator auto ar fi parasit locul accidentului, fara incuviintarea politistilor, fiind identificat… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

