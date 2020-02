Neamţ: Gripa, nou caz mortal ■ afectiunea a fost fatala pentru o batrina de 79 de ani ■ septuagenara nu era vaccinata antigripal, dar suferea si de alte afectiuni ■ acesta este al doilea caz dupa cel al unui bebelus de 1 an si 5 luni ■ pina acum, de la inceputul sezonului de supraveghere epidemiologica s-au inregistrat 125 cazuri […] Articolul Neamt: Gripa, nou caz mortal apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

