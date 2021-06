Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin inca pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii, in județul Dambovița, precum și pentru degajarea copacilor doborați de vant, in urma codului roșu de vijelie și grindina. Potrivit ISU Dambovița, echipaje de pompieri intervin la Baldana pentru degajarea unui copac doborat de vant.…

- Pompierii buzoieni intervin, astazi, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii din Berca, Maracineni și Candești. Oamenii au sunat la 112, pe masura ce curțile li s-au umplut de apa. Potrivit ISU Buzau, in cursul zilei de astazi au fost emise trei avertizari meteo Cod Portocaliu – „averse locale…

- Pompierii prahoveni acționeaza cu motopompe pentru evacuarea apei dintr-un beci inundat in Banești, 2 locuințe in Breaza, un beci și o curte in Campina și un camin de pompe la stația de epurare din Campina. Sursa ISU Prahova

- Autospeciala Directiei de Sanatate Publica (DSP) Neamt care transporta vaccinurile impotriva COVID-19 a fost implicata, joi, intr-un accident rutier, pe drumul national DN 15D, in localitatea Girov din judetul Neamt. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca in urma accidentului…

- Doua fetite de 7, respectiv 12 ani au fost ranite intr-un accident produs, miercuri seara, in zona Salii Polivalente din Piatra-Neamt. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca in accident au fost implicate 3 autoturisme, iar fetitele erau pasagere intr-una dintre masini.…

- Pompierii argeșeni au fost solicitați in aceasta dimineața unila o locuința inundata din comuna Harsești. Pentru evacuarea apei cu o adancime de aproximativ 15 cm au intervenit pompierii de la Punctul de lucru Stolnici cu o motopompa. In urma cu puțin timp, pompierii au fost solicitați și in localitațile…

- Un accident rutier in care au fost implicate 5 autoturisme s-a produs, miercuri, pe drumul national DN2, in localitatea Nisiporesti – comuna Botesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. In urma carambolului rutier au fost ranite 3 persoane, dintre care doua se aflau…