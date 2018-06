Stiri pe aceeasi tema

- Ia romaneasca va fi sarbatorita de Sanziene, la Piatra-Neamt, printr-o actiune pe biciclete, asa cum se intampla de mai multi ani, in cadrul actiunii "Masa Critica". Participantii sunt invitati...

- Elevii au participat la o acțiune de voluntariat in cadrul careia s-au strans 720,8 kilograme de maculatura și 17,5 kilograme de pet-uri. Elevii Colegiului Național “Cuza Voda” din Huși au sarbatorit Ziua Mondiala a Mediului, marcata in fiecare an pe 5 iunie, printr-o acțiune de voluntariat in cadrul…

- Wood & Company, brokerul cu cea mai mare cota de piata in decembrie 2017, a avut un profit net de 933.000 de lei anul trecut la afaceri de 4 mil. lei. Cei mai mari zece brokeri independenti de la bursa romaneasca, adica aceia care nu sunt afiliati institutiilor de credit si care au rezultatele…

- Comertul traditional, care numara circa 75.000 de magazine, pierde anual cateva mii de unitati deoarece antreprenorii nu reusesc sa isi adapteze mentalitatea si modelul de business la realitatea din piata. „Trebuie sa aiba loc o schimbare de men­talitate. Mai ales ca cei din comertul traditional…

- Pot spune cu mana pe inima ca aceasta ediție a Galei Premiilor Comunitații Bacauane a fost cea mai calda și mai plina de bucurie dintre toate la care am participat. In atmosfera destinsa, ca la o intrunire de familie, s-a vorbit mult și s-a ras mult. Au fost prezenți, alaturi de FSC, oaspeți de seama:…

- Sotii Dumitrita si Vlad Luncanu, doi antreprenori pasionati de drumetii montane, care au pariat in 2013 pe un magazin cu echipamente sportive sub numele de Maia Outdoor, mizeaza in acest an pe o crestere a vanzarilor de peste 30%. Astfel, compania Trust Partener, care detine brandul Maia Outdoor, ar…

- Costumul popular este rezultatul nevoilor materiale si spirituale ale comunitatii. In timp, costumul popular devine o puternica arma, in luptele ideologice, pentru definirea identitatii nationale si sociale ale unei societati sau comunitati. Read More...