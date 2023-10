Stiri pe aceeasi tema

- Povestea lui Nea’ Costica Zdrenghea, potcovarul dintr-o comuna din Alba, care imblanzea fieru-n forja In comuna Vințu de Jos, in inima Transilvaniei, exista o figura emblematica care a imbogațit viața comunitații cu meșteșugul sau indemanatic și cu o personalitate aparte. Nea’ Costica Zdrenghea, meșterul…

- Din cauza furtunii violente care a lovit județul Alba in dupa-amiaza zilei de duminica, 3 septembrie 2023, circulația este ingreunata pe DJ 107C, dupa ce rafalele de vant au doborat, pe carosabil, mai mulți un stalpi de electricitate. „Traficul rutier este ingreunat pe DJ 107C, din cauza unor stalpi…

- Scandal intr-o locuința din Vințu de Jos. Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a agresat concubina Un barbat de 62 de ani din Vințu de Jos s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a agresat concubina. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, astfel ca barbatului i-a fost interzis sa se…

- VIDEO: Barbat din Vințu de Jos, arestat preventiv pentru distrugere, dupa un incendiu puternic petrecut in localitate Um barbat din Vințu de Jos a fost arestat preventiv, dupa incendiul de sambata noapte, din localitate. Este vorba de incendiul din data de 19 august, cand peste 400 de baloți de paie…

- INCENDIU in comuna Vințu de Jos: O casa de locuit a fost cuprinsa de flacari Un incendiu a izbucnit sambata noaptea ( 19 august) in jurul orei 23.00, in localitatea Vințu de Jos. Din primele informații oferite de pompieri, incendiul se manifesta la o casa de locuit. Potrivit ISU Alba, la fața locului…

- Tanar din Blaj, cu dosar penal dupa ce a fost prins la volan fara permis. Este cercetat și prietenul care i-a dat mașina Doi tineri, unul din Blaj și celalalt din Vințu de Jos, s-au ales cu dosare penale in legatura cu conducerea unui autoturism fara permis. Unul se afla la volan, iar celalalt ii incredințase…

- Un incident feroviar a avut loc, marți, 8 august, in județul Alba, dupa ce ușa de acces a ultimului vagon al unui tren care mergea pe direcția Cluj Napoca - București Nord a fost agațata și smulsa de un utilaj feroviar, a anunțat CFR Calatori, potrivit HotNews. Intamplarea a avut loc la ieșire din stația…

- De rasul lumii: Un tren a circulat din gara Barabanț pana in Vințu de Jos fara o ușa De rasul lumii: Un tren a circulat din gara Barabanț pana in Vințu de Jos fara o ușa In cursul zilei de marți, 8 august, in județul Alba a avut loc un incident extrem de neplacut. Mai exact, un tren al CFR a circulat…