- Opt cadre medicale și opt pacienți de la secția ORL din cadrul Spitalului Județean Buzau au fost testați in aceasta dimineața pentru infectarea cu Covid 19. Testarea a avut loc dupa ce au fost mai fost confirmate in aceasta dimineața doua persoane: un medic ORL și o asistenta pe Interne. Au fost testați…

- Iata urmatoarea situație: ⇒ Un turist iși petrece concediul intr-o cabana, undeva la poalele unui munte. Dimineața pleaca la rasaritul Soarelui catre varful muntelui, unde ajunge la apus. Sta peste noapte pe varful muntelui, intr-o cabana rudimentara, iar dimineața urmatoare, la rasarit, pleaca spre…

- Daca prima cursa cu asistenti sociali a plecat cu mai putin de 80 de persoane spre Austria, cel de-al doilea tren are succes mai mare. Miercuri seara, in cursa speciala Timisoara – Viena se vor afla 104 asistenti. Perechea de trenuri dintre orasul de pe Bega si capitala Austriei a adus spre Romania…

- Primele trenuri special comandate pentru asigurarea transportului lucratorilor sezonieri la Viena, sunt solicitate sa circule incepand cu finalul acestei saptamani, ca urmare a cererii operatorului feroviar de calatori din Austria (OBB) și a discuțiilor purtate... The post Primul tren cu ingrijitoare…

- Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de Romania Republicii Moldova pentru sprijinirea in lupta impotriva epidemiei de COVID-19 va pleca miercuri dimineata din Piata Victoriei, in prezenta premierului Ludovic Orban.

- Batranii de peste 65 de ani, care nu au voie sa iasa din casa din cauza restricțiilor impuse pentru prevenirea infectarii cu Covid 19, persoanele cu dizbilitați și familiile monoparentale au acum la indemana o noua modalitate de a-și procura cumparaturile necesare fara a se expune. A fost lansata o…

- 60 de voluntari, membri ai asociațiilor buzoiene „Club Rotary” și ,,Interact”, desfașoara, incepand de joi, 19 martie, acțiunea umanitara denumita „Impreuna pentru bunici”. Este o acțiune ampla a celor doua organizații neguvernamentale de ajutorare a varstnicilor care nu mai au pe nimeni, și care trebuie…

- In timp ce majoritatea dintre noi am ajuns sa ne ingrozim in aceste zile cand cineva stranuta langa noi, exista si persoane care nu au uitat sa fie oameni. O buzoianca a luat initiativa de a-i ajuta pe batrani, la fel ca alti multi tineri care au decis ca, in plina pandemie de coronavirus, sa-i […]…