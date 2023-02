Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va fi prima țara care va furniza Ucrainei arme cu raza mare de acțiune, a spus premierul britanic Rishi Sunak la Conferința de securitate de la Munchen. Șeful guvernului de la Londra a mai spus ca „trebuie sa ajutam Ucraina sa-și protejeze orașele de bombele rusești și dronele iraniene”.…

- In ultimii an lumea s-a confruntat cu multiple crize energetice, alimentare și de sanatate. Aceste amenințari sunt interconectate și necesita un raspuns concertat care sa puna accentul pe cooperarea internaționala și pe inovare, dupa ce Europa a fost grav afectata de criza energetica din aceasta iarna.…

- Turismul intern devine tot mai atractiv și depașește cu 50 la suta recordul inregistrat in anul 2020, pina la pandemie. Sint datele oferite de IDIS Viitorul, care a analizat fenomenul. Astfel, in acest an, sint peste 100 de mii de oameni s-au odihnit in țara. O explicație este faptul ca persoanele prefera…

- Prin intermediul fundatiei caritabile pe care o controleaza impreuna cu fosta sa sotie, Bill Gates, unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri la nivel mondial si cofondator al Microsoft, a vandut toate actiunile pe care le avea la Fondul Proprietatea.

- In 2025, constructorul din Munchen va lansa noua platforma cunoscuta sub denumirea de Neue Klasse. Viitoarea generație a SUV-ului cu zero emisii iX3 va fi printre primele modele care vor fi dezvoltate pe baza acesteia. La fel ca in prezent, noul iX3 va fi comercializat concomitent cu versiunea obișnuita…

- "O zicala atribuita unui celebru consultant in management, ne lasa sa ințelegem ca “cea mai buna maniera de a controla viitorul este de a participa la punerea sa in opera”. De aceea, incep prin a sublinia viitorul raporturilor dintre Autoritatea de Supraveghere Financiara și Bursa de Valori București in…

- Șeful diplomației spaniole a fost testat pozitiv cu coronavirus dupa reuniunea NATO de la București. Jose Manuel Albares a anunțat ca are Covid, dupa ce a participat in ultimele zile la mai multe reuniuni internaționale, inclusiv la evenimentul NATO de la București. Citește și: O familie din Bughea…

- Motivul pentru care Bill Gates nu ia niciodata micul-dejun. Ce dieta are miliardarul ajuns la 67 de ani și de la ce obiceiuri mai puțin obișnuite nu se abate niciodata. Deși specialiștii recomanda și spun ca prima masa a zilei este cea mai importanta, se pare ca magnatul nu este de aceeași parere.