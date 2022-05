Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite(SUA) au afirmat marti ca sunt in continuare deschise discutiilor cu Coreea de Nord, in pofida noilor „provocari”, dupa ce Kim Jong Un si-a anuntat intentia de a „intari si dezvolta” arsenalul nuclear al tarii sale, noteaza AFP. „Ramanem deschisi diplomatiei si dialogului cu Coreea de Nord”…

- Actorul Orlando Bloom a venit in Republica Moldova pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni. Anunțul a fost facut chiar de celebrul actor pe Instagram, scrie Digi24 . Orlando Bloom a mers in Republica Moldova, impresionat de drama refugiaților ucraineni. Celebrul actor ajuta copiii refugiați din Ucraina,…

- Au fost depuse 631 de cereri pentru inscrierea copiilor din Ucraina in școlile din țara. Anunțul a fost facut de ministrul Educației, Anatolie Topala, care a menționat ca autoritațile vor continua sa gaseasca soluții pentru a-i ajuta pe cetațenii Ucrainei.

- Zece copii grav bolnavi au sosit, ieri, dupa un drum de șapte ore in Vama Siret, acolo unde s-a constata ca micuții au fie probleme oncologice, fie sunt dependenți de dializa. Pentru a evita agravarea starii de sanatate, copilașii au fost preluați de un avion privat din Suceava și transportați intr-o…

- Ambulatoriul Clinicii de Pediatrie a Spitalului Municipal „Filantropia“ din Craiova a fost renovat și dotat cu mobilier nou. Este vorba de etajul al treilea al secției de pe strada Corneliu Coposu (Parc), unde functioneaza cabinetele de Pediatrie, O.R.L., Dermatologie și Oftalmologie. Anuntul a fost…

- Tipul mesajului : Informare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 06-03-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 6 martie, ora 14 – 8 martie, ora 20; Zonele afectate : conform textului; Fenomene

- Direcția Educație a municipiului Chișinau va publica o lista cu instituții educaționale unde vor putea fi intergrați copiii refugiați din Ucraina. Anunțul a fost facut la ședința de astazi a Primariei, desfașurata la Moldexpo.

- Copilul in varsta de 2 ani, care a fost adus in stare grava din judetul Neamt la Spitalul de Pediatrie din Iasi, dupa ce a fost batut de parinti, a intrat in moarte cerebrala.Managerul Spitalului de Pediatrie "Sf Maria" din Iasi, Alina Belu, a declarat ca din punct de vedere medical nu mai poate exista…