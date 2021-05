Ne facem bine! Doar 6 cazuri noi în județ! Pana astazi, 18 mai, in județul Mureș au fost confirmate 23.771 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. 6 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 5 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. sunt internate 222 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. Ne facem bine! Doar 6 cazuri noi in județ! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

