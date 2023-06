Ne ajută cu adevărat guma de mestecat să nu avem carii? Ne ajuta cu adevarat guma de mestecat sa nu avem carii? Medicul stomatolog, Sorina Stroe , asistent universitar doctor, ne spune cat adevar se ascunde in spatele acestui enunț și daca este cazul sa apelam la guma de mestecat ca soluție temporara atunci cand nu avem la noi periuța de dinți. ”Caria dentara este una dintre cele mai comune afecțiuni orale și este foarte important sa facem tot ce se poate pentru a preveni apariția ei, decat sa ajungem sa avem nevoie de tratament ulterior. Pe langa periajul corect și folosirea pastei de dinți, guma de mestecat fara zahar poate fi un instrument util… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

