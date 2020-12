Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru transporturi Adina Valean a estimat ca 10.000 de soferi europeni de camioane s-au confruntat cu dificultati la intoarcerea din Marea Britanie si a criticat Franta pentru impunerea de restrictii, ca urmare a anuntului descoperirii unei noi tulpini a virusului care provoaca COVID-19…

- Transportatorii blocati la punctele de trecere intre Marea Britanie si Franta din Kent ar putea fi nevoiti sa ramana alte cateva zile la granita, a anuntat secretarul britanic pentru comunitati si guvernare locala Robert Jenrick. Motivul este ca Franta a cerut teste negative de COVID-19 pentru a permite…

- Romanii blocați la granița dintre Marea Britanie și Franța, in apropierea Portului Dover, așteapta, inca, sa poata pleca spre țara. Diseara, vor fi 48 de ore de cand granița dintre cele doua state s-a inchis, iar autocarele și tirurile, inclusiv cele din Romania nu au putut sa iși continue drumul. Din…

- Peste 200 de cetatenilor romani sunt blocati la granita dintre Franta si Marea Britanie, in localitatea Dover. Acestia de deplasau spre tara, din mai multe localitati din Marea Britanie si urmau sa tranziteze Franta, in drumul lor spre Romania. Aseara dupa trecerea vamii engleze, nu li s-a permis tranzitarea…

- Mike Ryan, director executiv al OMS, a spus in conferinta de presa ca numarul crescut al internarilor in Marea Britanie, Franta, Irlanda si alte tari europene este "ingrijorator", potrivit The Guardian, anunța news.ro.El a mai afirmat ca este prea devreme pentru a prezenta un bilant pozitiv…