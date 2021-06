Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu prezenta in Oceanul Atlantic a doua nave iraniene care apar incarcate cu armament pentru Venezuela, a admis joi seful Pentagonului, Lloyd Austin. El a ramas insa reținut in a dezvalui eventualele planuri pentru a impiedica acest transfer.

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu prezenta in Oceanul Atlantic a doua nave iraniene care apar incarcate cu armament destinat Venezuelei, a admis joi seful Pentagonului, Lloyd Austin, ramanand insa foarte discret cu privire la eventualele planuri pentru a impiedica acest transfer,…

- Presedintele Nicolas Maduro a cerut miercuri "ridicarea imediata a tuturor sanctiunilor" impotriva Venezuelei ca prim punct al negocierilor cu opozitia, in urma propunerii de dialog prezentate la 11 mai de Juan Guaido, noteaza AFP preluat de agerpres. In contextul acestor discutii, Nicolas Maduro…

- Presedintele Nicolas Maduro a cerut miercuri "ridicarea imediata a tuturor sanctiunilor" impotriva Venezuelei ca prim punct al negocierilor cu opozitia, in urma propunerii de dialog prezentate la 11 mai de Juan Guaido, noteaza AFP. In contextul acestor discutii, Nicolas Maduro a expus trei puncte: anularea…

- MOSCOVA, 15 apr – Sputnik, Ksenia Melnikova. Șeful Pentagonului a zburat la Berlin, a ordonat creșterea numarului de soldați americani in țara și, de asemenea, a dat de ințeles ca noua administrație, ca și cea anterioara, este categoric impotriva "Nord Steam – 2". Dupa vizita acestuia, germanii au…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat miercuri ca Statele Unite intentioneaza sa continue finantarea capacitatilor cheie ale fortelor de securitate afgane, chiar daca Washingtonul isi retrage fortele militare din Afganistan, informeaza Reuters. Vorbind la Bruxelles, Lloyd Austin…

- Statele Unite monitorizeaza "foarte atent" activitatea militara a Rusiei in Arctica, a anuntat luni Washingtonul, informeaza dpa. Intr-o conferinta de presa, un reporter l-a intrebat pe purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, cat de ingrijorat este Departamentul american al Apararii cu privire…

- Washingtonul doreste sa-si consolideze relatiile cu India in domeniul securitatii, afirma seful Pentagonului la New Delhi Se profileaza o noua alianța interesanta la nivel internațional: SUA și India iși consolideaza relațiile New Delhi, 20 mar /Agerpres/ - Statele Unite doresc sa-si…