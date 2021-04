Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic lucreaza indeaproape cu Ucraina pentru a monitoriza situatia, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului britanic al Apararii Sunday Times , potrivit Mediafax. Conform sursei citate, navele de razboi britanice vor naviga in Marea Neagra in luna mai, pe fondul escaladarii tensiunilor…

- Avioanele RAF F-35B si elicopterele Merlin vor sta gata pe nava pavilion a grupului, transportatorul HMS Queen Elizabeth, pentru a sprijini navele de razboi din Marea Neagra, se adauga in raport. Marea Britanie va trimite nave de razboi in Marea Neagra Tensiunile dintre Moscova si Kiev…

- Doua nave de razboi ale Rusiei au tranzitat sambata stramtoarea Bosfor catre Marea Neagra, iar alte 15 vase mai mici au finalizat transferul catre aceasta mare, Moscova consolidandu-ti prezenta navala in contextul relatiilor tensionate cu Occidentul si cu Ucraina, transmite Reuters. Cresterea…

- Ucraina are in vedere sa se doteze cu arme nucleare, in cazul in care nu devine membra a NATO, a afirmat joi ambasadorul ucrainean in Germania, transmite dpa. "Fie facem parte dintr-o alianta cum este NATO si contribuim astfel la a face Europa mai puternica, fie ramânem cu cealalta…

- Fostul ministru al Apararii, Gabriel Leș (PSD), vorbește despre tensiunea in creștere dintre Ucraina și Rusia. Cele doua țari se tatoneaza din nou, dupa razboiul iscat in urma Euromaidanului. Kievul si aliatii sai occidentali acuza Moscova ca maseaza trupe la frontiere si pe separatisti ca provoaca…

- Rusia a interceptat miercuri trei avioane ale armatei franceze deasupra Marii Negre, teatru al competitiei intre Moscova si NATO, a anuntat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit acestei surse, doua avioane de vanatoare rusesti Su-27 au iesit…