Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 14 feb – Sputnik. Inițial, coronavirusul ar fi putut fi raspandit in sudul Chinei și Asia de Sud-Est de lilieci, considera doctorul Peter Daszak, membru al grupului internațional de specialiști condus de OMS, citat de RIA Novosti. In opinia lui, aceasta este calea de transmitere asupra…

- Strategia NATO privind securitatea in regiunea Marii Negre, dar și stadiul planului SUA de repoziționare a 11.000 de militari din Germania au fost teme principale la conferința organizata de generalul Tod Wolters, Comandantul Forțelor Americane din Europa și al NATO din Europa.

- Dimitri Vegas & Like Mike, Black Eyed Peas, Don Diablo, Nicky Romero și mulți alții anunța, la randul lor, show-uri de excepție la Neversea, cel mai mare festival de muzica de la Marea Neagra.NEVERSEA, cel mai mare festival de muzica de la malul Marii Negre, iși așteapta fanii in pași de dans, pe…

- Armata rusa a inceput urmarirea transportatorului de rachete de croaziera Tomahawk de catre vasul american Porter, care a intrat joi in Marea Neagra, a informat Centrul de Control al Apararii Naționale din Rusia, potrivit agenției rusești Interfax. Forțele și mijloacele flotei Marii Negre…

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Pe 22 ianuarie, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va incepe procedura de examinare prealabila a cererii de inregistrare a vaccinului rusesc "Sputnik V" impotriva coronavirusului, a declarat jurnaliștilor reprezentantul Fondului de investiții directe din Rusia, citat…

- O noua campanie de foraj in Marea Neagra. OMV Petrom face o noua investitie de aproximativ 32 de milioane de euro intr o campanie de foraj in Marea Neagra. Potrivit bvb.ro, doua sonde noi de dezvoltare sunt forate in apele de mica adancime ale perimetrului Istria.OMV Petrom a investit peste 500 milioane…

- OMV Petrom a anuntat marti ca a semnat tranzactia pentru vanzarea a 100% din participatia sa in Kom-Munai LLP (KOM) si Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) din Kazahstan catre Magnetic Oil Limited si se va concentra pe regiunea Marii Negre.

- CHIȘINAU, 19 dec – Sputnik. Vaccinul impotriva coronavirusului ”Sputnik V” nu are influența negativa asupra funcției reproductive, a declarat pentru RIA Novosti directorul Centrului Gamalei Aleksandr Ghințburg. © Sputnik / Михаил КлиментьевRusia invita statele CSI sa produca impreuna vaccinul impotriva…