- Politicianul rus de opozitie Alexei Navalnii este vazut coborand scarile intr-o fotografie postata sambata pe contul sau de Instagram, la cinci zile dupa ce spitalul din Berlin unde este internat a anuntat ca a fost deconectat de la aparatul de ventilare pulmonara si poate respira singur, relateaza…

- Echipa sa a facut o postare pe Instagram, in care este surprins momentul in care membrii staff-ului sau investigheaza camera și culeg probe, inclusiv sticlele goale de apa. Potrivit membrilor echipei, Navalnii și-a pierdut cunoștința și a inceput sa se sufoce in avion, acesta aterizand forțat…

- Liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii, a postat o fotografie de pe patul de spital din Berlin, unde se recupereaza dupa ce a fost otravit cu o neurotoxina, in timpul unei calatorii dinspre Siberia spre Moscova, in luna august.Criticul lui Vladimir Putin a dat primul semn de viața, la aproape…

- Starea disidentului rus Alexsei Navalnii, 44 de ani, s-a imbunatatit. ”Poate sa coboare din pat pentru perioade scurte de timp”, a anuntat luni, 14 septembrie, spitalul Charite Berlin unde acesta este internat, a informat Bild.”Pacientul a fost scos cu succes de pe ventilatie mecanica”, se mentioneaza…

- Ministerul de Externe rus a anuntat marti ca l-a convocat pe ambasadorul Germaniei la Moscova in legatura cu declaratiile facute de autoritatile de la Berlin cu privire la starea politicianului de opozitie rus Aleksei Navalnii, potrivit Reuters. Navalnii, 44 de ani, un proeminent critic…

- Europenii este necesar sa-i raspunda cu forta lui Vladimir Putin, dupa presupusa otravire a opozantului rus Aleksei Navalnii - si sa se serveasca de ”arma gazului”, au indemnat joi oficiali si diplomati germani, relateaza Reuters. Opozantului rus i s-a facut rau la 20 august, la bordul unui avion…

- Poziția guvernului german fața de cazul Aleksei Navalnîi este clara: liderul opoziției ruse a fost otravit! Cu alte cuvinte, Berlinul acuza Moscova în mod direct și aduce în discuție teoria tentativei de asasinat asupra controversatului politician, considerat un rival al…

- Medicii ruși care se ocupa de Alexei Navalnii, aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, s-au razgandit și au acceptat sa-l lase sa fie transportat in Germania, dupa ce inițial s-au opus, a anunțat BBC.Aleksei Navalnii, critic al presedintelui Vladimir Putin, este momentan in coma intr-un spital din…