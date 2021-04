Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, incarcerat in Colonia Penitenciara Nr. 2 din Pokrov, bolnav si aflat in greva foamei, continua sa se deterioreze. Opozantul rus sufera de o pierdere a simturilor la nivelul mainilor si a slabit 13 kilograme, relateaza AFP.

- Principala personalitate a opozitiei ruse, Navalnîi, bolnav si în greva foamei, nu-si mai simte mâinile, au tras miercuri un semnal de alarma avocatii sai, relateaza AFP și Agerpres.Navalnîi - care a supravietuit în urma cu mai putin de un an unei tentative de otravire…

- Unul dintre cei mai vehementi critici ai presedintelui Vladimir Putin, opozantul Aleksei Navalnii (44 de ani) a inceput miercurea trecuta o greva a foamei pentru a incerca sa forteze conducerea centrului de detentie IK-2, unde este inchis, sa ii acorde asistenta medicala adecvata pentru durerile acute…

- Unul dintre cei mai vehementi critici ai presedintelui Vladimir Putin, opozantul Aleksei Navalnii (44 de ani) a inceput miercurea trecuta o greva a foamei pentru a incerca sa forteze conducerea centrului de detentie IK-2, unde este inchis, sa ii acorde asistenta medicala adecvata pentru durerile acute…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, incarcerat in Colonia penitenciara numarul doi de la Pokrov, la 100 de kilometri de Moscova, a anuntat miercuri ca intra in greva foamei. „Intru in greva foamei, pentru a cere aplicarea legii si pentru a fi lasat un medic sa vina sa ma vada”, anunta, intr-un mesaj…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in detentie in Rusia, a anuntat miercuri ca intra in greva foamei, denuntand lipsa de acces la servicii medicale si supunerea la "acte de tortura" prin privarea de somn, anunța MEDIAFAX. "Declar greva foamei pentru a cere aplicarea unei legi si pentru…

- Condamnat la doi ani și opt de inchisoare, desidentul rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, a anunțat miercuri, 31 martie, ca intra in greva foamei, pentru atrage atenția asupra tratamentelor la care este supus in penitenciarul cu regim dur in care a fost mutat, relateaza Mediafax. Liderul opoziției ruse…

- Disidentul rus Aleksei Navalnîi, aflat în detentie în Rusia, a anuntat miercuri ca intra în greva foamei, denuntând lipsa de acces la servicii medicale si supunerea la "acte de tortura" prin privarea de somn, relateaza Mediafax."Declar greva foamei pentru…