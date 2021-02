Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai statelor Uniunii Europene s-au pus de acord luni sa mearga mai departe in privinta adoptarii de sanctiuni impotriva mai multor oficiali rusi de rang inalt, drept replica la incarcerarea opozantului rus Aleksei Navalnii, au declarat surse diplomatice UE. La reuniunea ministrilor…

- Moscova a numit declarația estonienilor absurda și a reamintit ca aceste apeluri in sine sunt “o politica agresiva in cea mai pura forma”. Bruxellesul a inceput sa vorbeasca despre noile sancțiuni antirusești dupa vizita șefului diplomației europene, Josep Borrell, la Moscova. La randul…

- Rusia a declarat persona non grata trei diplomați din Suedia, Polonia și Germania, care au participat la manifestațiile de susținere a lui Alexei Navalnii pe 23 ianuarie, a anunțat Ministerul rus de Externe, potrivit agenției TASS. Suedia respinge acuzațiile. Șeful diplomației europene, Josep Borrell,…

- Șeful diplomației europene Josep Borrell a avut parte de o primire rece vineri la Moscova, ministrul de externe rus afirmând ca țara sa nu considera Uniunea Europeana un partener de încredere, potrivit Reuters.Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a facut afirmația în…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Mediafax, preluand Reuters. Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, și vor cuprinde și capitala Moscova.

- Ministrii de Externe din G7 au cerut, marti, Rusiei sa ii elibereze pe protestatarii retinuti sambata, dupa arestarea lui politicianului de opozitie Alexei Navalnii, transmite Reuters. Citește și: SURSE - Ilie Bolojan arunca in aer negocierile dintre USR-PLUS și PNL ”Suntem profund…

- In urma recentei incarcerari a lui Alexei Navalnii, eurodeputații solicita țarilor UE sa inaspreasca in mod semnificativ sancțiunile impotriva Rusiei. Intr-o rezoluție adoptata cu 581 voturi pentru, 50 impotriva și 44 abțineri, Parlamentul invita statele membre ale UE sa adopte o poziție activa in cadrul…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene a declarat luni ca mass-media publice ruse au raspandit informatii false despre vaccinurile impotriva COVID-19 european si american in tari in care vrea sa-si vanda propriul vaccin impotriva coronavirusului, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. "Dezvoltatorii…