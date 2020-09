Nava de cercetare trimisa de Ankara intr-o zona disputata din Mediterana de Est, bogata in gaze naturale, a revenit in portul Antalya, a relatat duminica un cotidian turc, transmite AFP. Turcia a desfasurat la 10 august nava de cercetari seismice Oruc Reis in ape situate in apropierea unei insule grecesti, prelungind ulterior de trei ori misiunea, in pofida apelurilor repetate ale Uniunii Europene si Greciei de a-i pune capat. Descoperirea unor importante zacaminte gazeifere in ultimii ani in Mediterana de Est a reinviat dispute vechi intre Grecia si Turcia cu privire la frontierele lor maritime.…